“Cara Jenny, caro Lorenzo, il Napoli vi abbraccia forte”. Post della società per Insigne

“Cara Jenny, caro Lorenzo, tutta la famiglia del Napoli vi è vicina e vi abbraccia forte”. Con queste parole sui social il Napoli esprime tutta la sua vicinanza all’ex capitano Lorenzo Insigne e alla moglie Jenny per la perdita del terzo figlio in arrivo. La donna era al sesto mese di gravidanza. Insigne nei giorni scorsi non si era allenato con i Toronto Fc ufficialmente “per gravi motivi personali” ed aveva saltato una partita di campionato ad Atlanta. L’ex giocatore azzurro è tornato in campo nella notte con la sua nuova squadra nella partita persa ad Orlando.