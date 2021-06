Carabinieri: Bergamo, focus su infiltrazioni di criminalità organizzata nelle imprese (3)

(Adnkronos) – Durante la cerimonia di stamane, sono stati premiati anche alcuni atti di valore, tra cui uno accaduto lo scorso 21 marzo, in Ardesio presso la chiusa del fiume Serio. I militari della stazione di Clusone sono intervenuti in soccorso di una donna di 74 anni, in pericolo di vita, dopo essere finita nelle acque del fiume Serio. Considerata la gravità della situazione, uno dei carabinieri si è immerso dopo essersi cinto i fianchi ad una corda assicurata all’altro militare, poi ha afferrato la donna e l’ha tratta in salvo, affidandola poi alle cure del personale sanitario sopraggiunto nel frattempo.