Carabinieri: Mattarella, ‘riferimento cittadini e sostegno per Istituzioni democratiche’** (3)

(Adnkronos) – Ma l’attività legata all’emergenza della pandemia “non ha ridotto e attenuato l’impegno nei vari settori di intervento e di attività contro qualunque forma di minaccia criminale, per difendere la legalità e tutelare i diritti dei cittadini”. Senza dimenticare “l’impegno dei 300 Carabinieri impegnati oltre i confini nazionali per la tutela della pace in zone in cui la tensione è particolarmente elevata”.