Carabinieri, mostra a New York: We the Italians intervista il Generale Antonio Marzo

“La tutela del nostro patrimonio ambientale da parte dei Carabinieri, in mostra a New York: una vera eccellenza italiana”: è il titolo dell’intervista di Umberto Mucci, direttore del magazine We the Italians, con il Generale Antonio Marzo, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri. L’occasione è la mostra che verrà ospitata dal palazzo dell’ONU a New York nel mese di maggio, in cui si descriveranno i successi e i meriti dell’Arma dei Carabinieri nella tutela del nostro patrimonio ambientale.