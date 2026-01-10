Caracas libera il prigioniero politico italo-venezuelano Buzzetta Pacheco

(Adnkronos) – Antonio Gerardo ‘Nino’ Buzzetta Pacheco, prigioniero politico italo-venezuelano, è stato rilasciato oggi in Venezuela. La notizia, riportata da diversi media, è stata confermata da Gonzalo Himiob, vicepresidente della Ong Foro Penal. Buzzetta Pacheco era detenuto dal 30 settembre 2024.

Oltre a Buzzetta Pacheco, sono state rilasciate altre quattro persone detenute per motivi politici, secondo informazioni verificate da Foro Penal e da organizzazioni per i diritti umani. Si tratta di Virgilio Laverde, coordinatore giovanile di Vente Venezuela nello stato di Bolívar, Didelis Raquel Corredor Acosta, ex assistente dell’attivista Roland Carreño, Luis Fernando Junior Sánchez Flores, detenuto arbitrariamente dall’agosto 2024, Yanny Esther González Terán, infermiera rilasciata a Barinas, detenuta dal luglio 2025.

Finora sono stati rilasciati undici prigionieri, ma 809 rimangono in carcere. I familiari dei prigionieri politici rimangono fuori dai centri di detenzione come El Helicoide, Yare III e altre prigioni in tutto il paese, in attesa di notizie confermate sui loro cari.

Il Dipartimento di Stato americano ha intanto esortato gli americani in Venezuela a lasciare il Paese “immediatamente”, citando i rischi derivanti dalle milizie armate che perquisiscono i veicoli dei cittadini statunitensi ai posti di blocco.

“La situazione della sicurezza in Venezuela rimane instabile”, ha dichiarato il dipartimento in un’allerta, una settimana dopo la cattura del leader del Paese, Nicolas Maduro, da parte delle forze Usa in un raid lampo.

“Con la ripresa dei voli internazionali, i cittadini statunitensi in Venezuela dovrebbero lasciare immediatamente il Paese”, spiega il Dipartimento, mettendo in guardia contro le milizie armate, chiamate colectivos.

Intanto, dalla sua cella di New York, arriva il messaggio di Maduro. “Stiamo bene, siamo combattenti”, ha detto, in attesa con la moglie Cilia Flores del processo dopo la sua cattura. A riferirlo è il figlio del presidente deposto del Venezuela, il parlamentare Nicolas Maduro Guerra, in un video diffuso dal partito al potere, il PSUV.