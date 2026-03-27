Caratteristiche di un’organizzazione di rete a Innoland, la classificazione dell’Ufficio del Censimento

Volontariato: i partner sono liberi di recedere da relazioni che ritengono strutturate in modo iniquo.

Trasparenza: le relazioni di rete sono altamente visibili a tutte le parti.

Esplicitezza: le relazioni esterne e visibili specificano le prestazioni attese da ciascun partner e come queste saranno misurate e compensate.

Semplicità: “Meno firmi, più ottieni”.

Prestazioni: le relazioni di rete sono guidate dalle prestazioni piuttosto che dalle procedure. I partner sono spinti verso un’equità basata sulle prestazioni.

Accessibilità alle informazioni: sistemi informativi a piena trasparenza garantiscono che tutte le decisioni siano prese in modo obiettivo ed equo.

Capacità di autorinnovamento: la logica operativa della rete è la capacità di adattarsi (ovvero, modificare la configurazione) senza perdere efficacia.

Characteristics of a Network Organisation in Innoland, Census Office Classification

Voluntarism: Partners are free to withdraw from relationships they believe are unfairly structured.

Openness: Network relationships are highly visible to all parties.

Explicitness: External, visible relationships specify the performance expected from each partner and how it will be measured and compensated.

Simpleness: ‘The less you sign, the more you achieve’.

Performance: Network relationships are guided by performance rather than by procedures. Partners are pushed toward performance-based equity.

Information accessibility: full-disclosure information systems assure that all decisions are made objectively and fairly.

Capacity for self-renewal: the network’s operating logic is its ability to adapt (i.e., change configuration) without losing effectiveness.

piero.formica@gmail.com