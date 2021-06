“CARBON NEUTRALITY ” Cos’è e come raggiungerla, compensazioni dell’emissioni di CO2 per ridurre l’impatto ambientale “Crediti di Carbonio Generati dai Bambuseti”

Intervista Al Presidente Prof. Vincenzo Monaco “Consorzio mediterraneo Bambù”

Presidente Che cosa sono i crediti di carbonio ?

Un credito di carbonio o “carbon credit” è un certificato negoziabile, ovvero un titolo equivalente ad una tonnellata di CO2 non emessa o assorbita grazie ad un progetto di tutela ambientale realizzato con lo scopo di ridurre o riassorbire le emissioni globali di CO2 e altri gas ad effetto serra.

Come Funzionano ?

Il credito di carbonio viene scambiato per compensare l’emissione di una tonnellata di anidride carbonica equivalente, attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo con intervento da parte di un ente terzo.

Sarà Possibile Acquistarli per la tutela Ambientale ?

Si Acquistare crediti di carbonio (carbon credits) permette alle Aziende che emettono gas serra, di contribuire economicamente alla realizzazione e allo sviluppo di uno o più progetti di tutela ambientale. Questi progetti normalmente sono realizzati in Paesi in Via di Sviluppo, con valenze di promozione sociale e di autosufficienza economica per le popolazioni locali.

Come il Bambù si interfaccia ?

Il Bambù cattura rapidamente il carbonio, ringiovanendo le terre degradate e ripristinando la fertilità del suolo.

Perché piantumare piante è il miglior modo per combattere i cambiamenti climatici ?

Catturare l’anidride carbonica dall’aria è un modo importante per combattere il cambiamento climatico, che è causato dall’emissione di anidride carbonica in eccesso e altri gas serra. Le piante usano l’anidride carbonica dall’aria per produrre cibo, quindi coltivare è il miglior modo per farlo.

Piantumare il Bambù può essere la prima fase della riqualificazione agroforestale e agricola ?

Si lo dicono gli scienziati, l’ultimo rapporto dell’International Bamboo and Rattan Organization (INBAR), un organizzazione intergovernativa di 43 paesi, l’ha sottolineato

Quanta CO2 può assorbire il Bambù ?

La velocità con la quale una pianta cresce in parte determina quanta anidride carbonica può assorbire in un dato tempo. Il bambù agisce potenzialmente come un prezioso mezzo per lo stoccaggio del carbonio, e in media, un ettaro di bambù può assorbire circa dalle 17 tonnellate alle 40 tonnellate di carbonio all’anno. In tutta la sua vita una sola pianta può assorbire in media fino a 21.105 Kg di CO2 anche grazie ai rami, alle foglie e ai culmi.

Come Agisce il Bambù ?

Il suolo contiene più carbonio dell’atmosfera e della vegetazione. Questo è il motivo per cui si esamina l’effetto della sostituzione degli alberi sullo stoccaggio del carbonio nel suolo. La sostituzione degli alberi con il bambù produce un effetto a cascata dalla vegetazione al suolo, il che implica che una foresta di bambù fornisce un vero e proprio servizio ecologico non paragonabile ad una foresta degradata.

Possiamo considerarla un Azione sociale ?

Si possiamo portare quest’azione come (Corporate Social Responsability) rendendola un attività incentrata sulle persone.

Perché è importante la vostra attività di piantumazione via in Consorzio Mediterraneo Bambù?

E’ importante perché è chiaro il valore delle nostre piantagioni sia in termini d’impatto ambientale anche via i crediti di carbonio sia in termini d’investimento e ritorno economico.

Quali sono le offerte del vostro Consorzio ?

Il Consorzio promuove il bambù in Italia e stipula dei contratti di ritiro dedicati per la materia prima. Oltre alla consulenza di un Agronomo ed ai rimpiazzi.

Qual è l’appezzamento minimo e qual è l’investimento minimo.

L’appezzamento minimo è di 1 Ha minimo 400 piante; inoltre bisogna stimare che oltre ai ricavi stimati in media oltre i 40.000/60.000 Euro a Ha a partire dal 7-10 anno c’è l’incremento di valore della pianta che una volta grande può avere un valore variabile tra i 500 ed i 1000 Euro, e dei terreni che stimiamo con piante di due Mt di almeno 15/20 Euro al mq, pertanto 150.000, 200.000 euro ad ettaro a partire dal secondo anno.

Cos’è ci parli dell’Unione Italiana Bambù (UIB) ?

E una community che via un Blog online vuole favorire i rapporti fra tutti coloro che vogliono avvicinarsi per scambio d’idee, informazioni, progetti, ed esperienze legate al Bambù.

Come può contribuire ad accrescere l’interesse verso il Bambù ?

Stimolando l’interesse verso progetti di filiera e le sue possibili applicazioni, programmando gruppi di lavoro che possano intercettare idee nuove ed innovative legate al bambù. Organizzare didattica in varie forme, congressi, seminari e corsi di formazione. Creare un canale di comunicazione e d’informazione.

E’ vero che volete aiutare progetti meritevoli ?

Si vero intendiamo aiutare progetti sia singoli che startup che hanno idee ed applicazioni innovative sul bambù. Sarà possibile inviare progetti.

La community come si interfaccia con il Consorzio Mediterraneo Bambù ?

Il consorzio si occupa solo di vendere piante e fare impianti di Bambù gigante a scopo commerciale ed industriale, (www.bambumoso.com) la Community invece deve essere un luogo di riflessione aggregazione e di progettazione.

Come si può collaborare ?

Sia dando contributi di contenuti ed idee via il Blog sia inviando candidature per avere la possibilità di poter entrare in contatto con i nostri progetti. Son ben accetti (Tesi di laurea, pubblicazioni, Progetti sul bambù )che si vogliono promuovere, che inseriremo e metteremo a disposizione della nostra community.

Che Profili ricercate ?

Oltre a figure commerciali, esperti d’ambiente, Architetti, Ingegneri, imprenditori agricoli (Ambasciatori) e candidature spontanee.

Quali sono i temi più sensibili che il Bambù può risolvere ?

Il bambù è una scelta green per le aziende che si vogliono avvicinare ad un economia sostenibile, oltre alla produzione di germogli e culmi, può aiutare alla salvaguardia ed al contenimento di fenomeni idrogeologici, e può aiutare a ridurre la deforestazione ed è un vero e proprio antidoto contro l’inquinamento atmosferico.

Quali sono le nuove iniziative ?

“Investiamo e riconvertiamo la tua Azienda con nostri Impianti di Bambù Gigante”

Analizziamo e Selezioniamo Investimenti, con le nostre piante e riconvertiamo in partenariato/società insieme i tuoi terreni e la tua azienda in un progetto sostenibile e redditizio per il futuro. Ti aiutiamo a creare Valore.

Investi in un settore ecosostenibile che va incontro alla biodiversità ed aiuta a ridurre o azzerare le emissioni di CO2

Stiamo cercando Partner per diventare l’attore di riferimento in questo settore in Italia con progetti per oltre 200 ettari di terreni, Possiamo farti investire nelle nostre Aziende Agricole.

Valutiamo riconversioni Aziendali su superfici di almeno 20 ettari investendo con piante del nostro vivaio

Puoi Investire nel green con importanti vantaggi fiscali, alta redditività e produzione d’ossigeno

E’ vero che a chi si iscrive alla community regalate una pianta di Bambù ?

Si vero al membro ordinario con 25 Euro regaliamo una piantina di bambù Moso, al membro sostenitore con 50 Euro una piantina di Bambù ed un libro sul Bambù Gigante ed al membro vitalizio con 150 euro regaliamo una piante di Bambù grande ed un libro sul Bambù ed iscrizione per sempre al Blog.