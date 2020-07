Carbone e acciaio, bando Ue di ricerca: 40 milioni di euro per enti e imprese

Sono stati pubblicati i due bandi 2020 nell’ambito del programma Research Fund for Coal and Steel (RFCS). Il Fondo di Ricerca per il Carbone e l’Acciaio – Research Fund for Coal and Steel (RFCS) – sostiene la ricerca innovativa nei due settori del carbone e dell’acciaio. RFCS è stato creato nel 2002 – alla scadenza del Trattato della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA). La ricerca è finanziata con circa 40 milioni di euro all’anno. Anche se complementare al programma quadro dell’UE Horizon 2020, RFCS viene gestito al di fuori di esso, ed è, da un punto di vista finanziario, un concetto unico. L’acciaio e il carbone (e il loro ciclo di produzione e utilizzazione) sono settori chiave per il continuo sviluppo economico sostenibile dell’Europa. L’avviso è aperto ad Organismi di ricerca, Enti locali e Pubblica Amministrazione, Grandi imprese, persone fisiche, Pmi, studenti, laureati, e ricercatori. Per candidarsi c’è tempo fino al 15 settembre.