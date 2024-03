Carburanti di nuova generazione, 1 mld dall’UE per realizzare punti di ricarica

La Commissione Europea lancia un invito a presentare proposte nell’ambito del Connecting Europe Facility – Struttura per l’Infrastruttura dei Carburanti Alternativi (AFIF). Sono disponibili 1 miliardo di euro per sostenere lo sviluppo dell’infrastruttura di approvvigionamento di carburanti alternativi per il trasporto su strada, marittimo, fluviale e aereo lungo la TEN-T, la rete di trasporto transeuropea:

Rete stradale: sostegno per stazioni di ricarica elettrica ad alta potenza e stazioni di rifornimento di idrogeno, e per stazioni di ricarica da megawatt per veicoli pesanti Aeroporti: sostegno per l’approvvigionamento di elettricità e idrogeno Porti: sostegno per l’approvvigionamento di elettricità e idrogeno, e per la prima volta per le strutture di bunkeraggio di ammoniaca e metanolo. La Commissaria per i Trasporti, Adina Vălean, ha dichiarato: “Il numero crescente di domande per la Struttura per l’Infrastruttura dei Carburanti Alternativi conferma la rilevanza di questo strumento di finanziamento per il settore dei trasporti europeo. L’invito che apriamo oggi rende disponibili ulteriori €1 miliardo per finanziare il dispiegamento dell’infrastruttura per i carburanti alternativi sulle strade, incluso per il trasporto urbano cittadino, nei porti e negli aeroporti dell’Unione. Questo può essere un importante ponte per colmare il divario per i massicci investimenti necessari per fornire un’infrastruttura per veicoli elettrici sostenibile e accessibile, e incoraggio fortemente tutti gli Stati Membri, e in particolare quelli dell’Europa orientale e meridionale, a farne uso”.

Questa seconda fase dell’AFIF (2024-2025) sosterrà punti di ricarica elettrica accessibili e stazioni di rifornimento di idrogeno attraverso i principali corridoi e hub di trasporto dell’Unione Europea.

Domande entro il 24 settembre prossimo.