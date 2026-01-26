Carburanti, prezzi al rialzo su tutta la rete

In deciso aumento, come previsto, i prezzi dei carburanti alla pompa, in particolare per quanto riguarda il gasolio. In netto rialzo anche il metano. Sulle autostrade, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità servito torna a toccare i 2 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 del 25 gennaio su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,644 euro/litro (più 4 millesimi, compagnie 1,649, pompe bianche 1,633), diesel self service a 1,682 euro/litro (più 6, compagnie 1,691, pompe bianche 1,664). Benzina servito a 1,786 euro/litro (più 4, compagnie 1,828, pompe bianche 1,705), diesel servito a 1,823 euro/litro (più 8, compagnie 1,870, pompe bianche 1,734). Gpl servito a 0,688 euro/litro (invariato, compagnie 0,698, pompe bianche 0,676), metano servito a 1,404 euro/kg (più 4, compagnie 1,420, pompe bianche 1,391), Gnl 1,210 euro/kg (meno 1, compagnie 1,211 euro/kg, pompe bianche 1,209 euro/kg). Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,735 euro/litro (servito 2,000), gasolio self service 1,781 euro/litro (servito 2,046), Gpl 0,830 euro/litro, metano 1,498 euro/kg, Gnl 1,258 euro/kg.