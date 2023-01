Carburanti, prezzi verso i 2 euro a litro

Non si arresta, in questi giorni, la corsa dei prezzi dei carburanti: oggi la benzina raggiunge picchi di 1,90 euro al litro e il diesel di 1,96 presso alcuni distributori. Livelli ben al di sopra del dato medio di 1,88 per la benzina e 1,92 per il diesel riportati da Quotidiano Energia e del “Prezzo medio Italia” settimanale pubblicato dal ministero delle Imprese e del M.I. Dura nota di Federconsumatori. “Alla luce di questi evidenti scostamenti troviamo poco condivisibile la posizione dell’Antitrust, il cui presidente ha affermato che non c’è necessità di introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medi. Atteso che appaiono incerti i benefici per i consumatori a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi”.