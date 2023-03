Carburanti, scendono i prezzi alla pompa: benzina a 1.862, diesel a 1.817

Scendono le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, scendono i prezzi dei carburanti alla pompa. Brent sotto gli 80 dollari per la prima volta da due mesi. A pesare sono i timori di un ‘contagio’ dopo il fallimento della Silicon Valley Bank. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,862 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,865, pompe bianche 1,858), diesel a 1,817 euro/litro (-1, compagnie 1,821, pompe bianche 1,807). Benzina servito a 2,000 euro/litro (-1, compagnie 2,042, pompe bianche 1,919), diesel a 1,957 euro/litro (-2, compagnie 2,002, pompe bianche 1,870). Gpl servito a 0,799 euro/litro (-1, compagnie 0,805, pompe bianche 0,793), metano servito a 1,771 euro/kg (-15, compagnie 1,765, pompe bianche 1,776), Gnl 1,604 euro/kg (invariato, compagnie 1,617 euro/kg, pompe bianche 1,593 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,938 euro/litro (servito 2,200), gasolio self service 1,897 euro/litro (servito 2,167), Gpl 0,895 euro/litro, metano 1,815 euro/kg, Gnl 1,587 euro/kg.