Carburanti, Tajani: da domani prezzi ridotti alle pompe

Roma, 18 mar. (askanews) – “Il governo ha appena approvato un decreto legge che da domani mattina ridurrà il prezzo della benzina e del gasolio. Vogliamo impedire insomma che l’impennata dei prezzi del petrolio e del gas, provocata dalla guerra, possa incidere sulla vita quotidiana di ogni cittadino italiano”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un video. “Ma per impedire che ci siano speculazioni abbiamo deciso anche di far effettuare controlli severissimi alle pompe di benzina, ma anche ai fornitori delle pompe di benzina questo per garantire ogni cittadino italiano”, ha aggiunto.