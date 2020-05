Carceri: Fico, ‘Stato investa su giovani, anche quelli in istituti minorili’

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “Io credo che lo Stato debba investire tutto sui giovani, anche sui giovani all’interno di istituti minorili, è lì che è la nostra forza, lì la società può crescere e creare un mondo migliore. La nostra Costituzione dice che la pena non può essere una mera punizione” me che introduce “in un nuovo percorso: io vi auguro di essere in questo percorso e avere la forza di riuscire a realizzare i vostri sogni”. Così il presidente della Camera Roberto Fico, in un video postato su Facebook dopo aver “partecipato, seppur a distanza, all’inaugurazione di una mostra di opere realizzate dalle ragazze dell’Istituto penale per minorenni di Pontremoli”.