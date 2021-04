Carceri: Garante detenuti, ‘siano bolle covid free con vaccinazioni e più coordinamento regioni’ (2)

(Adnkronos) – “Abbiamo regioni più avanti, come Abruzzo e Lombardia. Altre come Lazio, Toscana e Molise molto indietro – riferisce – Ma alcune, seppur indietro, sono pronte. Il Lazio ad esempio attende l’arrivo del Johnson e Johnson intorno al 20 aprile, dunque probabilmente trattandosi di un’unica dose recupererà e andrà in testa con le vaccinazioni. In Piemonte invece la strategia non è chiara, per questo è insorta la polemica con Cirio. Vorrei anche capire l’Emilia Romagna”.