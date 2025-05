Carceri, Mattarella: assicurare pieno rispetto diritti dei detenuti

Roma, 16 mag. (askanews) – “É necessario un forte impulso e uno sforzo congiunto di tutte le parti interessate, affinché la vita penitenziaria assicuri sempre il pieno rispetto dei diritti dei detenuti – in particolare di quelli più vulnerabili – nell’adempimento dei principi della Costituzione, ispirandosi al senso di umanità che essa prescrive”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato alla Coordinatrice Nazionale Magistrati di Sorveglianza, Monica Amirante, in occasione del Convegno per il 50° anno dell’ordinamento penitenziario.