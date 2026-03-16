Carceri, Mattarella: pesano sovraffollamento e carenza personale

Roma, 16 mar. (askanews) – “Ci sono diversi problemi in questo importante reparto della vita della Repubblica: il corpo penitenziario che ha compiti di grande responsabilità, sovente in condizioni di estrema difficoltà, talvolta di difficoltà insostenibile per le condizioni di sovraffollamento e per le condizioni stutturali degli edifici penitenziari, non essendo adeguati ai compiti, vi si aggiunge la carenza di personale che, non da oggi, continua a pesare fortemente anche sul lavoro degli agenti chiamati a moltiplicare gli sforzi, a questo si aggiunge la carenza di professionalità comne quelle sanitarie e di formatori che sono essenziali nel mondo carcerario”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e una rappresentanza della Polizia Penitenziaria in occasione del 209° anniversario della sua costituzione.

Insomma una “condizione compolessiva che richiede a tutti voi un sovrappiù di impegno professionale – ha evidenziato il capo dello Stato – vi ringrazio per la dedizione con cui vi dedicate”.

Quindi Mattarella ha rivolto un saluto ai “familiari dei caduti in servizio, medaglie d’oro, desidero esprimere loro la riconoscenza della Repubblica. Auguri a chi lascia il servizio dopo anni di impegno itenso e sovente faticoso nella loro attività e auguri agli allievi che si preparano a un compito così delicato”.