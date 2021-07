Carceri: Renzi, ‘enorme responsabilità politica di Bonafede e Conte’

Roma, 21 lug (Adnkronos) – “La Ministra Cartabia è intervenuta in Parlamento sui fatti di Santa Maria Capua Vetere. Io dico e ribadisco qui che i responsabili penali sono quelli che fisicamente hanno usato violenza nei confronti dei detenuti. Ma i responsabili politici della mattanza sono tre persone: il capo del Dap, giudice Basentini, evidentemente inadatto al ruolo. Il ministro Bonafede, che ha nominato Basentini. Il Presidente Conte, che in Aula, rispondendo a me, disse di assumersi la responsabilità politica di ciò che stava facendo Bonafede”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.