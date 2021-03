Carceri: sottosegretario Sisto, ‘elemento ostativo non può derivare da scelta collaborare o no’

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Il Piano nazionale di resilienza ha tra i suoi obiettivi “la valorizzazione del personale, degli strumenti telematici, risorse all’edilizia giudiziaria ed all’architettura penitenziaria. Architettura vuol dire che non ci si preoccuperà di costruire muri ma di ammodernare situazioni per realizzare il principio educativo” di carceri come “luogo di rieducazione”. Lo ha detto Francesco Paolo Sisto, sottosegretario al Ministero della Giustizia, rispondendo alla sollecitazione del procuratore generale della Corte di Cassazione Giovanni Salvi, durante il webinar organizzato dalla Comin & Partners con L’Università degli Studi di Roma 3 sull’ergastolo ostativo, su cui ha commentato: “Un elemento ostativo non può derivare da una scelta processuale di collaborare o non collaborare”.