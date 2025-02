Carcinoma ovarico, Pignata “Per la cura non serve solo la chirurgia”

ROMA (ITALPRESS) – “Il problema della frammentazione della patologia ovarica è presente in ogni regione, dal punto di vista organizzativo non è semplice ricondurre tutte le attività chirurgiche necessarie in un unico centro. L’atto chirurgico può essere concentrato laddove ci sono le strutture per farlo, ma tante altre attività non richiedono di replicare in ogni singolo ospedale l’azione operatoria”. Lo ha detto Sandro Pignata, Direttore di Oncologia medica presso l’Istituto nazionale tumori Pascale, intervenuto al The Watcher Talk Salute, il format in onda su Urania Tv, dedicato al tema del carcinoma ovarico.

(Fonte video: Utopia Studios)