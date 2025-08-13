Cardarelli, boom di visite al Pronto soccorso. Appello del dg: Venite solo è davvero necessario

Un appello affinché si ricorra al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli soli nei casi di estrema necessità. A lanciarlo è il direttore generale dell’ospedale e vice presidente della Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie ed Ospedaliere) Antonio d’Amore. I dati parlano chiaro. Ieri il Pronto Soccorso del Cardarelli ha registrato il suo massimo di accessi dell’anno: 258 persone in 24 ore (11 pazienti ogni ora), di cui 51 in pericolo di vita. In una sola giornata sono state ricoverate 75 persone. “Come sempre, nessuno è stato mandato via, neppure i 15 codici bianchi e i 123 codici verdi – spiega D’Amore – anche loro avevano bisogno di aiuto, ma le loro necessità potevano essere soddisfatte anche altrove, più vicino al loro domicilio. È Ferragosto, ma il personale del nostro ospedale lavora ad altissima intensità. Accade al Cardarelli perché siamo il riferimento del Mezzogiorno per l’emergenza; da noi spesso arrivano pazienti che non hanno trovato risposte in altri ospedali o non sono riusciti a contattare i medici di famiglia, la continuità assistenziale, lo specialista di riferimento abituale, la struttura oncologica che li ha in cura. Accade al Cardarelli, ma succede anche a Roma, Milano, Torino, Bari. I grandi ospedali italiani che gestiscono l’emergenza in questi giorni sono sotto stress, perché sono un riferimento certo ed il personale che vi lavora è sempre presente, competente, disponibile; lo è per scelta e per dovere, a prescindere da quanto venga valorizzato economicamente e professionalmente. Dobbiamo essere grati a tutti loro: medici, infermieri, oss, tecnici che con dedizione e professionalità, in queste ore limitano i propri giorni di riposo per coprire turni di lavoro durissimi garantendo assistenza”. “La gratitudine però non basta più – sottolinea il direttore generale – Abbiamo il dovere di fare di tutto per interrompere il rituale che fa sì che i Pronto Soccorso italiani restino l’unica porta aperta per chi ha bisogno di aiuto a Natale, Capodanno, Ferragosto. Dobbiamo farlo per assicurare una migliore assistenza ai cittadini e per il rispetto che dobbiamo ai nostri colleghi al lavoro in queste ore. Questo deve essere il nostro impegno per domani; per oggi, invece, alla vigilia di Ferragosto, ancora una volta chiediamo a tutta la popolazione di ricorrere al Pronto Soccorso del Cardarelli solo in caso di reale bisogno, lasciamo il passo a chi rischia la vita senza un’assistenza medica di qualità”.