Cardarelli centro di eccellenza per il trattamento dell’ictus acuto: certificazione Ue per l’ospedale

“Il Cardarelli si conferma centro di eccellenza per il trattamento dell’ictus acuto in emergenza anche nel primo trimestre del 2025, posizionandosi in vetta al programma ESO-Angels Awards con la certificazione Diamante’dell’European Stroke Organization. Ma l’ospedale napoletano è impegnato anche nel garantire la massima risposta riabilitativa possibile a chi si trova a fare i conti con le disabilità che nascono dalle patologie neurologiche, tema trattato recentemente alla terza edizione del Cardarelli Rehabilitation, il confronto a più voci dedicato quest’anno ai postumi dei disturbi neurologici, con l’obiettivo di mettere intorno allo stesso tavolo tutte le figure professionali coinvolte nei percorsi diagnostici e terapeutici”. È quanto si legge in una nota dell’ospedale Cardarelli di Napoli. “La Campania è al secondo posto in Italia per il trattamento di pazienti con ictus ischemico acuto e il Cardarelli ricopre un ruolo centrale all’interno della rete tempo-dipendente in questo specifico ambito. C’è un’organizzazione della fase extraospedaliera e ospedaliera nella nostra regione che funziona bene, con il coinvolgimento attivo del 118, che consente al paziente di arrivare nel posto giusto, nei tempi giusti- spiega Vincenzo Andreone, direttore della Neurologia e Stroke unit- Non bisogna dimenticare che la finestra temporale per il trattamento dell’ictus ischemico è molto breve, si chiude dopo quattro ore e trenta minuti dall’esordio dei sintomi per la trombolisi endovenosa e fra le sei o le nove ore per la trombectomia meccanica. Quindi, il paziente deve arrivare nel posto più appropriato, dove ci sono le dotazioni tecnologiche più idonee a far sì che la diagnosi sia quella giusta. Ciò testimonia una volta in più come l’organizzazione dei servizi per la gestione dell’ictus da parte dell’ospedale rappresenti essa stessa un trattamento, un atto terapeutico al pari della trombolisi e della trombectomia. Il nuovo decreto Ictus della Regione Campania sulla rete Ictus dell’agosto del 2024 va proprio in questa direzione”.