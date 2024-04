Cardarelli, nuova primaria di pneumologia interventistica: dalle Marche arriva Lina Zuccatosta

La nuova primaria della pneumologia interventistica del Cardarelli si chiama Lina Zuccatosta, viene dalle Marche e vanta una grandissima esperienza sia come pneumologo interventista che come primario. La dottoressa Zuccatosta, infatti, ha al proprio attivo oltre 18.000 broncoscopie, realizzate utilizzando diversi tipi di tecniche e circa dieci anni di direzione del reparto di Pneumologia dell’Ospedale Universitario di Ancona.

La dottoressa Zuccatosta va a ricoprire la posizione che era stata lasciata libera da Giuseppe Failla, il precedente Direttore dell’Unità di Pneumologia Interventistica del Cardarelli che lo scorso ottobre si era trasferito nella sua Sicilia. Dice la dottoressa Zuccatosta: “Sono molto contenta di questo nuovo incarico presso il Cardarelli. Si tratta di un’offerta molto prestigiosa in quanto questo ospedale si caratterizza da anni per la grandissima operatività, la capacità di essere in linea con le innovazioni e le competenze che ha al proprio interno. Il modello organizzativo dell’ospedale di Napoli è estremamente interessante perché distingue l’attività interventistica da quella di reparto. Ringrazio i colleghi e la direzione che mi hanno accolto con grande calore, con loro, sono certa, potremo portare avanti l’ottimo lavoro che già qualifica il reparto”.

La dottoressa Zuccatosta è stata allieva del Professor Stefano Gasparini, attuale Presidente della Società Mondiale di Broncologia e Pneumologia Interventistica (WABIP), considerato tra i padri di questa disciplina. Dice Antonio d’Amore, direttore generale dell’AORN A. Cardarelli. “Il Cardarelli continua ad essere un grande polo di attrazione per grandi professionisti. Mi complimento con la dottoressa Zuccatosta per l’incarico ricevuto e la ringrazio per aver accettato la guida del nostro reparto di Pneumologia Interventistica. Sono certo che presto scoprirà le grandi sinergie che il personale del nostro ospedale sa mettere in atto lavorando intorno al paziente per affrontare insieme problematiche complesse. Alla dottoressa Zuccatosta va il nostro augurio di un buon lavoro”.

Il nuovo Direttore dell’UOC pneumologia interventistica entrerà in servizio il prossimo 16 aprile. La Pneumologia interventistica è importante sia nell’ambito della diagnostica (per esempio per effettuare biopsie per via endoscopica) sia nell’ambito della terapia (per esempio per la disostruzione di corpi estranei o formazioni neoplastiche).