Cardarelli, raffica di medici e sanitari in malattia. E’ polemica ma il d.g. minimizza

E’ polemica al Cardarelli per una serie di assenze dal lavoro di medici e infermieri: 249 secondo quanto riportato in queste ore da alcune fonti. Una notizia che ha scatenato la rabbia del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, per il quale si tratta di “vigliacchi e traditori che vanno licenziati all’istante”, e l’amarezza del direttore del reparto Emergenze, il dottore Ciro Mauro, che ha parlato di “certificati fasulli” e ha detto di provare “solo commiserazione” per gli assenti. Mentre la polemica divampa Giuseppe Longo, d.g. del Cardarelli, interviene a Radio Crc e minimizza l’accaduto. “Sono giornate particolarmente intense perché è una pandemia che genera, all’interno delle persone, grandi momenti di paura. Medici che si stanno assentando in maniera volontaria non ce ne sono. Stiamo pagando un prezzo forte perché molti dei nostri operatori sono risultati positivi. Come direttore generale, per capire se potesse riguardar altre figure dell’azienda, ho detto agli uffici di poter verificare ogni singola assenza. Dietro le assenze ci sono certificati di medici che dichiarano lo stato di malattia dei nostri dipendenti. Non diamo grossa importanza a questa disputa di tipo tecnico-scientifico; ognuno sta mettendo la propria forza, il proprio impegno per contrastare il contagio. Coglierei più l’aspetto degli sforzi e non soffermarmi sui momenti di contrasti che fanno parte nella dialettica di uno sviluppo di azioni che caratterizza questo momento”.