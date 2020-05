Cardarelli, ripartono gli ambulatori con percorsi separati

“Il Cardarelli in pochi giorni tornerà pienamente un ospedale dove tutti potranno curarsi, fare visite ambulatoriali ed esami. Stiamo applicando tutte le prescrizioni di sicurezza per operatori sanitari e pazienti, Nel giro di due settimane tutto tornera’ alla normalita’”. Cosi’ Giuseppe Longo illustra all’ANSA il lavoro in atto nel piu’ grande ospedale del Mezzogiorno, nella zona collinare di Napoli, per tornare a una normalita’ permessa dall’era covid19. La base, spiega Longo Ruolo e’ la differenziazione dei percorsi: “Ad esempio per ictus, infarto del miocardio, politrauma ci sara’ un percorso per il paziente normale e per chi ha il covid, con lo stesso assistenziale ma fisicamente in luoghi diversi. Per questo la Palazzina M resta dedicata, perche’ se un positivo covid fa un intervento la degenza la fara’ li'”. “Il padiglione H – spiega – aveva le terapia intensive covid19 che ora invece sono state dismesse. L’ultimo paziente e’ guarito e tornato a casa una settimana fa. Lo abbiamo sanificato, stiamo facendo delle opere di manutenzione perche’ le sale operatorie erano state adattate a terapie intensive e in due settimane tornera’ funzionante per le ortopedie e le sei sale di interventi per la chirurgia toracica, vascolare e delle ortopedie. Abbiamo fatto ripartire anche le attivita’ di elezione e ambulatoriali, logicamente con una gradualita’. ho chiesto ai direttori dei dipartimenti di inviarmi un cronoprogramma per ogni padiglione per dirmi quando saranno pronti con le misure di garanzia. Sono gia’ ripartiti il padiglione delle chirurgie generali e specialistiche e l’oncologia”. Anche tornare a farsi curare, pero’, avra’ delle nuove modalita’: “tutti i reparti saranno attrezzati per evitare assembramenti, e con dispenser per il lavaggio delle mani, le mascherine e il distanziamento ma ci saranno anche anche misure sul cup, che dovranno dare appuntamenti con un distacco temporale maggiore per evitare le file in attesa fuori dagli ambulatori. Si allungheranno un po’ i tempi di attesa delle visite ambulatoriali ma e’ per la sicurezza di tutti e stiamo programmando di fare ambulatori anche di sabato, per recuperare quote di pazienti che durante la settimana avremmo perso. Spingiamo anche su sistemi alternativi di pagamento del ticket, con un’app con cui il cittadino dal telefonino puo’ pagare il ticket, ricordando anche che la prenotazione si puo’ fare al cup nelle farmacie di tutta la Provincia di Napoli. Sviluppiamo anche la piattaforma di teleconsulto, perche’ una parte delle prestazioni, come leggere gli esami e dare pareri si puo’ fare online”. E lo screening avverra’ ancora di piu’ all’ingresso del Cardarelli: “Aspettiamo la consegna dei kit per i care point, e’ un tampone che da’ la risposta in venti minuti”.