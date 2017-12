Cardarelli, successo per la mensa aperta ai parenti dei ricoverati

“Il successo dell’iniziativa fortemente voluta dal direttore del Cardarelli, Ciro Verdoliva, di mettere a disposizione dei parenti dei ricoverati la mensa anche nei giorni di Natale a Capodanno con la preparazione di piatti tipici della tradizione, insieme col raggiungimento dell’obiettivo ‘zero pazienti in barella’ in un periodo molto delicato come quello delle festività, costituiscono un altro importante segno tangibile che le cose stanno cambiando sul serio nella sanità campana”. Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della commissione Sanità. ”Migliora gradualmente l’assistenza sanitaria che, grazie a queste iniziative, diventa anche più umana. Questa è la strada giusta per fare della sanità della nostra regione un’eccellenza nazionale” aggiunge Borrelli.