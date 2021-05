Cardarelli, verso il primo ambulatorio per la medicina di genere in Campania

Verso la nascita del primo ambulatorio per la medicina di genere in Campania.”In un anno e mezzo di pandemia abbiamo imparato molto sul Covid e sui danni che produce, uno dei dati che sembra emergere con chiarezza è che la risposta anticorpale delle donne è molto differente da quella degli uomini. Così come è differente la capacità di rispondere alle terapie e di superare l’infezione nelle sue fasi più acute”. A parlare è la dottoressa Maria Ludovica Genna, responsabile del centro di qualificazione biologica Napoli Campania Centro.”Le differenze tra maschi e femmine – aggiunge – ben note anche in moltissimi ambiti della medicina, nel tempo hanno dato vita alla ‘medicina di genere'”.Ecco perché la direzione strategica dell’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli, prima in Campania, ha deciso di dare vita ad un tavolo tecnico che entro gennaio 2022 porterà proprio alla nascita di un ambulatorio di medicina di genere.