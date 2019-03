Cardine srl, da Baronissi nuove soluzioni anti rischio idrogeologico

Il bilancio delle tre giornate dello short course dal titolo “Il Rischio Idrogeologico ed Idraulico” è estremamente positivo, tantissimi i presenti nell’aula consiliare del Comune di Baronissi (Salerno). Sala piena di professionisti, istituzioni, volontari della Protezione Civile per l’evento organizzato dalla società Cardine srl. Il dottor Angelo Grimaldi, presidente della Cardine srl, promotrice dell’evento di Baronissi, ha illustrato attraverso le immagini alcuni interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di messa in sicurezza di costoni rocciosi e pendii montani in Costiera Amalfitana e nel Cilento, grazie all’ausilio di rocciatori specializzati, che con lavorazioni su fune sono intervenuti prontamente su versanti in frana o comunque poco stabili dal punto di vista idrogeologico. L’evento è stato promosso per sensibilizzare la popolazione, le istituzioni ed i professionisti ad intervenire e mettere in sicurezza un territorio fragile come il nostro, prima di eventi catastrofici, poiché la buona tenuta del territorio e la prevenzione del rischio è essenziale per evitare vittime. A partecipare la Protezione Civile regionale, la Provincia di Salerno, il Genio Civile di Salerno e tutti gli Ordini Professionali: Ordine dei Geologi della Campania, Ordine degli Ingegneri Provincia di Salerno, Ordine Architetti Provincia di Salerno, Collegio Geometri Provincia di Salerno. Il dottor Grimaldi spiega che “si è voluto veicolare con questo evento il messaggio della prevenzione e dei presidi territoriali in Italia e soprattutto in Regione Campania, purtroppo esclusa dal Decreto “Proteggi Italia” che prevede 11 miliardi nel prossimo triennio per interventi contro il dissesto idrogeologico. Sicuramente sarà opportuno ampliare il decreto alle regioni escluse, poiché il territorio campano è estremamente fragile e più volte e su più fronti sia stato interessato da eventi luttuosi”.