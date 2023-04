Carditello, dal degrado alla rinascita nei 7 anni di Nicolais: In eredità 100mila visitatori e un tesoretto da 6 mln

“Quando siamo arrivati qui c’era dell’erba talmente alta da superare la mia testa, soltanto per raggiungere gli uffici dovemmo tagliarla lungo 25mq. Oggi Carditello è il fiore all’occhiello della Campania e, per come lo immaginiamo noi, un luogo unico in tutto il Sud. Non un museo, o meglio, non soltanto un museo ma un sito aperto a tutti, alle famiglie, ai giovani, agli studenti, ai ricercatori, alle associazioni, dove sarà possibile godere appieno di un patrimonio storico, artistico ed ambientale che non ha rivali in tutta Europa”. Luigi Nicolais, presidente dal 2016 della Fondazione Real Sito di Carditello, già ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica amministrazione e presidente del Cnr, traccia un bilancio della sua esperienza alla guida della Reggia voluta da Ferdinando IV di Borbone con l’entusiasmo ed il trasporto tipico di chi ci ha sempre creduto. Di chi ha sempre creduto nella rinascita di Carditello e in una nuova vita di un sito che era vanto del Settecento ma che, per un lunghissimo periodo, è finito nella morsa di illegalità, degrado, incuria, immobilismo amministrativo.

Sette anni di presidenza con un chiodo fisso: restituire alla collettività un bene prezioso, un bene del territorio. “Ci siamo concentrati sulla parte anteriore perché da qualche parte bisognava pur partire per rendere fruibile Carditello, ma a breve partiranno i lavori di restauro anche della porzione posteriore e, tengo a dire, che questo Cda ha messo da parte un tesoretto di 6 milioni di euro pronti all’uso, che non scadono e che torneranno molto utili anche alla futura governance per restituire – io mi auguro già nei prossimi tre anni – l’intero sito restaurato e totalmente agibile”, spiega il professor Nicolais, proiettando alcune diapositive in conferenza stampa per illustrare anche plasticamente e con l’ausilio di immagini il lavoro svolto in questi anni.

“Oggi lasciamo in eredità – prosegue – parecchi fondi derivanti dai bandi per il restauro, la possibilità di illuminare e recintare, ad esempio, il perimetro esterno dell’intera proprietà grazie a 3,5 milioni di finanziamento già approvati, che sono ora alla Corte dei Conti per il parere formale ma che di fatto risultano già disponibili per completare l’opera entro l’anno. Al 31 dicembre qui sarà tutto illuminato e protetto”.

Quindi il riferimento va al galoppatoio reale (“il più grande in assoluto all’interno di una reggia”) e ai cavalli di razza governativa di Persano, la razza pregiata dei cavalli di Stato nati nel 1744 per volontà del Re Carlo di Borbone e per anni in esilio in attesa di essere riportati proprio da Nicolais di nuovo a Carditello (“Grazie all’accordo con il principe Alduino di Ventimiglia di Monteforte questi magnifici esemplari sono tornati a casa e il fatto che qui sia nato recentemente un puledro è anch’esso segno di rinascita”). Una rinascita che ha avuto bisogno di tante energie, dedizione e anche coraggio. “Proprio durante il Covid mi sono ritrovato a fronteggiare un’emergenza – continua Nicolais – con 700 tonnellate di amianto a 30 metri dall’ingresso principale. Sono diventato per l’occasione Rup e li ho rimossi, ho ricevuto anche un avviso di garanzia, poi archiviato. Ciò per dire che ci vuole coraggio e anche tanta convinzione perché questo sito è qualcosa di eccezionale, in tutti i sensi”.

Pronti a partire i lavori del tempietto, all’esterno della Reggia, sul prato verde che circonda la proprietà. Un parco di 25 ettari, con 13mila mq coperti. “Qui in origine avevamo un finanziamento di 450mila euro, ma non ci siamo arresi e siamo andati ad intercettare, per questo come per altri interventi, tutti i fondi che l’Europa ha messo a disposizione”, spiega il Prof. “Abbiamo preferito – rincara – sacrificarci con i nostri uffici, modesti ma funzionali, puntando invece sulle aeree di fruizione pubblica e su quelle da porre al servizio di enti e corpi, come quello dei Carabinieri, che qui possono rappresentare un presidio strategico per il territorio. Abbiamo offerto una delle torri restaurate all’Arma, che ora potrà già insediarsi ed iniziare il suo lavoro. La torre tre invece diventerà un Museo del cavallo, unico nel suo genere in Europa, grazie alla donazione di una raccolta che tiene dentro accessori di epoca romana ed altri più recenti, sino ad arrivare ai giorni nostri”.

Un passaggio anche sulle meridiane, gli orologi solari che sono tornati a scandire il tempo a Carditello, “non soltanto segnando l’ora ma indicando anche il lasso temporale che separa dal tramonto”, e sulle fontane, “grazie al Fai e Ferrarelle siamo riusciti a rimetterle in sesto dopo quasi 50 anni”. Di qui Nicolais fa notare: “Se dovessi elencare tutti gli enti, le associazioni, gli attori del territorio che hanno dato il loro contributo per la rinascita di questo straordinario sito reale non la finirei più, mi limito a dire che con umiltà ci siamo spesi per progettare nell’interesse del territorio e in tanti ci sono stati vicino”.

Ma Carditello è anche sede di Festival, “di tutti i generi e in ogni momento dell’anno, per rivitalizzare continuamente il sito come luogo dove non c’è solo un museo, c’è anche museo, peraltro bellissimo, ma dove le persone possono godere appieno delle aree verdi con i boschi attrezzati, dei voli in mongolfiera, della musica, dell’arte, della natura nel senso più alto del termine. Presto costruiremo anche case sugli alberi per attrarre ancora più giovani e visitatori”.

Del resto, non si raggiungo 100mila visitatori in tre anni se non c’è tanto da proporre e una solida programmazione alla base. Un risultato che a fine conferenza ha voluto evidenziare anche Jolanda Capriglione, docente e presidente del club Unesco di Caserta, che dopo aver riconosciuto i meriti di una gestione lungimirante da parte di Luigi Nicolais e del Cda uscente ha rilanciato la candidatura di Carditello a sito Unesco, dopo essere già riconosciuto dalle Nazioni Unite tra i “monumenti e siti testimoni di pace”. Un testimone che ora passa al nuovo Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della Cultura nella giornata di ieri e che vede nella veste di nuovo presidente Maurizio Maddaloni, già a capo della Camera di Commercio di Napoli.