Carditello Festival, spazio alle famiglie con omaggio a Modugno, fiabe per bambini e incursioni teatrali

Un grande family happening per celebrare, sabato 24 luglio, la rinascita del Real Sito di Carditello – capace di resistere alle ferite del tempo e della criminalità organizzata – con incursioni teatrali, fiabe per bambini, mostra fotografica e concerto Omaggio a Domenico Modugno di Mario Incudine. Un viaggio da sud a sud con uno straordinario spettacolo di teatro canzone, testi di Sabrina Petyx e regia di Moni Ovadia (unica data per il centro-sud).

Spazio alle famiglie nel quarto appuntamento del Carditello Festival, la rassegna musicale organizzata nel sito borbonico dalla Fondazione Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta), con un biglietto unico per nonni, genitori e nipoti.

Non solo musica, dunque, ma un ricco pre festival per intrattenere adulti e piccini, nel segno della bellezza, dei valori e dei sapori della Campania Felix.

Il suggestivo galoppatoio della Reggia di Carditello, sabato a partire dalle ore 18, ospiterà le incursioni teatrali – con fiabe per bambini, personaggi delle favole e giochi di una volta – a cura de La Mansarda Teatro dell’Orco. La compagnia di Caserta, fondata da Roberta Sandias e Maurizio Azzurro, ha ricevuto il riconoscimento dal Fondo Unico per lo Spettacolo per “innovazione e sperimentazione di teatro per le nuove generazioni”.

E ancora: arte e fotografia con il vernissage della mostra “Escapism” di Cristina Burns, dalle ore 18 alle 21, in programma fino al 15 agosto.