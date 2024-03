ROMA (ITALPRESS) – “Ho fortemente voluto quest’iniziativa per far conoscere l’operato delle Camere di Commercio italiane all’estero qui in Italia. Le Camere di Commercio all’estero sono le vere ambasciatrici che promuovono il Made in Italy nei territori e ne sono veramente orgogliose”. Lo ha detto il deputato Nicola Carè, a margine dell’evento “Lavorare insieme al futuro: le Camere di Commercio italiane all’estero vicine alle imprese nel mondo” alla Camera.

f04/sat/gtr