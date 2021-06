“Care4Covid”, un’app made in Italy tra vincitori del bando europeo Covid X

Si chiama Care4Covid l’app per il monitoraggio dei pazienti positivi messa a punto dalla Fondazione policlinico uinversitartio Agostino Gemelli Irccs di Roma tra i vincitori del bando europeo Covid-X La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, in partnership con la tech company Innovation Sprint Sprl (Belgio), si è aggiudicata uno dei bandi di Covid-X, un programma supportato della Commissione Europa nell’ambito di Horizon2020. Il progetto vincitore (‘game changer’), Healthentia Care4covid, ha ricevuto un finanziamento complessivo di 150mila Euro.”Care4COVID – spiega Luca Tagliaferri, principal investigator del progetto e responsabile Uos di Radioterapia Interventistica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs – utilizza i dati clinici dei pazienti con Covid-19 sulla piattaforma Healthentia , ‘collaudata’ sin dalla la prima fase dell’emergenza Covid-19, quando abbiamo implementato insieme a Innovation Sprint una App per monitorare e identificare precocemente sintomi e situazioni a rischio nei pazienti in trattamento radioterapico e nel personale sanitario, in modo da impostare in maniera tempestiva azioni cliniche specifiche e preventive, per evitare complicanze”.