Caregiver familiari, conferenza in Regione di Federcasalinghe con la Ciarambino

Si svolgerà domani, giovedì 18 luglio, alle ore 11 nell’aula “Siani” del Consiglio regionale della Campania, il convegno dal titolo “Il valore del lavoro di cura non retribuito – La rivoluzione culturale” promosso da Federcasalinghe.

I caregiver familiari si prendono cura di familiari e congiunti anziani, malati o disabili. Li aiutano nelle incombenze quotidiane e nelle sfide – piccole e grandi – che ogni giorno la vita propone. Lo fanno con devozione e amore, ma il loro contributo si perde nelle larghe maglie della legislazione italiana.

Spesso, infatti, i caregiver rappresentano una rete invisibile e silenziosa di assistenza. Questa figura esiste da tempo. E da tempo si sobbarca un compito gravoso. Mentre le politiche pubbliche di supporto per chi ricopre questo ruolo si dimostrano inefficaci. In Italia non esiste una normativa che riconosca e tuteli il caregiver familiare. Coloro che si dedicano a tempo pieno alla cura dei propri familiari sono letteralmente “invisibili” per lo Stato italiano. C’e bisogno di una legge che riconosca ufficialmente la figura del caregiver familiare e ne tuteli i diritti.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, all’evento partecipano Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania; Federica Rossi Gasparrini, presidente nazionale di Obiettivo Famiglia/Federcasalinghe; Gianni Rosas, direttore dell’Ufficio per l’Italia dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite; Chiara Tenerini, componente della XI Commissione Lavoro della Camera dei Deputati; Roberto Bafundi, direttore Coordinamento metropolitano Inps Napoli; Dominique Testa, presidente regionale Campania di Obiettivo Famiglia/Federcasalinghe.