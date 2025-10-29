Caregiver, i pilastri invisibili del welfare italiano: tra abbandono istituzionale e diritti negati

In Italia oltre 7 milioni di caregiver assistono ogni giorno 4 milioni di persone disabili o non autosufficienti, colmando le falle di un sistema pubblico inefficiente. La Legge di Bilancio 2026 prevede appena 1,15 milioni di euro (che diventeranno 207 dal 2027) per sostenere il ruolo dei caregiver familiari, ma ancora manca una legge nazionale che ne riconosca i diritti.

Le associazioni Cittadinanzattiva e CARER denunciano “promesse tradite”: fondi irrisori, nessuna tutela previdenziale o sanitaria, e l’esclusione dei caregiver di anziani non autosufficienti. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza C-38/24, ha imposto all’Italia di garantire “accomodamenti ragionevoli” sul lavoro per chi assiste un familiare disabile, ma il recepimento è stato tardivo e parziale.

Nel frattempo, molti caregiver — soprattutto donne — rinunciano all’occupazione, senza contributi né protezione sociale. E nelle RSA continuano a emergere casi di maltrattamenti e abusi, segno di un welfare allo sbando.

Gli esperti — avvocati Riccardo Vizzino, Adriano J. Spagnuolo Vigorita e il dottor Antonio Marsiglia — chiedono interventi immediati: aumenti delle indennità, riconoscimento giuridico, controlli reali e supporto psicologico.

“La cura non può restare un sacrificio privato”, concludono, “ma deve diventare un diritto tutelato come impone l’Europa”.

Qui il documento integrale