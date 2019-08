Caretta Caretta, in Cilento i presidi Enpa diventano green e hi-tech

La conservazione delle Caretta caretta passa anche, e soprattutto, dalla protezione dell’ambiente nel quale vivono e si riproducono. E da questo punto di vista, il progetto Enpa “Nate Libere” attivo dal 2017 in Campania e in Puglia per la tutela delle tartarughe, fa un importante salto di qualità. A renderlo possibile è la Fondazione Capellino di Almo Nature che ha donato all’Ente nazionale protezione animali tre sistemi a energia solare, ciascuno dei quali è composto da un generatore-accumulatore, da torce ad infrarossi e dagli immancabili pannelli solari. Installati nei presidi di Ascea ed Eboli, in provincia di Salerno, i dispositivi solari permettono ai siti di monitoraggio di essere pienamente autosufficienti per quanto riguarda l’approvvigionamento elettrico. Infatti, tutta l’energia necessaria ad alimentare le luci di illuminazione del campo, i computer e le altre attrezzature – durante la stagione della nidificazione e della schiusa ogni presidio è operativo 24 ore al giorno – viene prodotta direttamente in loco, riducendo al minimo l’uso delle batterie usa e getta. Batterie che, è bene ricordalo, oltre ad essere molto inquinanti, sono anche costose. Insomma, grazie alla preziosa donazione di Almo Nature l’attività dei volontari Enpa e dei biologi della Stazione Anton Dohrn diventa ancora più sostenibile sia sotto il profilo ambientale sia sotto quello economico.