Carfagna rivede Berlusconi

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – Nuovo faccia a faccia a Palazzo Grazioli, stamattina, tra e . , che ha sancito il disgelo dopo le tensioni legate alle voci di uno strappo dei ‘carfagnani’ insofferenti verso una Forza Italia troppo appiattita sulla Lega salviniana, la vicepresidente della Camera è tornata oggi in via del Plebiscito, attorno alle 10, per fare il punto della situazione sul futuro del partito.

Carfagna, riferiscono, avrebbe posto la questione del rilancio di Forza Italia, ribadendo che le critiche alla linea politica azzurra non sono attacchi al suo leader. A quel punto Berlusconi, raccontano fonti parlamentari azzurre all’Adnkronos, avrebbe chiesto all’ex ministra di portargli idee, proposte e progetto per far riacquistare centralità di Fi.