Cariplo CREW Call, 65mila euro ai migliori progetti d’impresa

Fondazione Cariplo, Filarete Servizi e il supporto della Fondazione UniMI promuovono il bando CariploCREW Call. L’iniziativa si rivolge a startup e imprese, ma anche ad enti, associazioni e fondazioni che vogliano sviluppare un progetto di impresa finalizzato al supporto e alla cura di persone con disabilità e dei loro caregiver. L’obiettivo è quello di realizzare tecnologie accessibili a costi sostenibili e portare sul mercato prodotti e servizi innovativi. Sono previsti premi in denaro, servizi, percorso di accelerazione e una giornata di networking. La partecipazione alla Call è gratuita. I premi per i progetti selezionati sono: premi in denaro per un totale di 65.000 euro per i primi quattro progetti selezionati e servizi per il business plan per i primi sei progetti (4 + 2). Un percorso di accelerazione e una giornata di networking per i primi 15 progetti selezionati. Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è fissato al 27 giugno e sono previsti premi sia in danaro che in servizi.