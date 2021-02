Caritas di Aversa, Chiesa e imprese a confronto per il distretto turistico

La sinergia tra gli Industriali del Turismo e la Chiesa producono il “miracolo” di una importante iniziativa volta a dotare delle necessarie infrastrutture la “Terra Normanna” perché le sue potenzialità turistiche possano vedere finalmente la “luce”. E’ il senso dell’invito del crona, presidente designato della Rete di Imprenditori “Terra Normanna”, inviato ai Sindaci del Distretto Turistico (Aversa, Carinaro, Parete, Lasciano, S. Arpino e Cesa) nonché dei Comuni limìtrofi di Trentola Ducenta, Frignano, San Marcellino, Casaluce, Teverola e Gricignano d’Aversa, per l’incontro promosso dalla Caritas Diocesana giovedì 18 febbraio alle ore 16. In programma le relazioni dell’urbanista Romualdo Guida, di Guido Rossi, vice presidente dell’Odcec Napoli Nord, di Carlo Maria Palmiero, presidente della Camera Civile del Tribunale di Napoli Nord, e di Ciro Romano, responsabile del Contratto di Sviluppo Turistico “Costa d’Amalfi”, che ha sostenuto, tramite il supporto finanziario di Invitalia, ben 55 Imprese della Costiera Amalfitana. L’incontro è finalizzato alla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa per la composizione del Contratto di Sviluppo Turistico “Terra Normanna”, proposto dalla Rete di imprese costituita allo scopo, per l’ottenimento di finanziamenti europei per la realizzazione di alberghi, B&B, residence per brevi soggiorni, parcheggi e altre infrastrutture, esercizi di ristorazione, attrezzature sportive e per il tempo libero, cinema, teatri e tutto quanto di supporto al Turismo dell’area aversana. Protagonisti dei finanziamenti, a copertura dei costi di realizzazione delle opere pubbliche previste dal progetto “Torre Normanna”, saranno i Comuni e gli Altri Enti Pubblici che aderiranno all’iniziativa.