Caritas di Napoli, giovedì 22 nella sede di Fuorigrotta pizze gratis a pranzo per i senzatetto

Ritorna la collaborazione tra Errico Porzio, maestro pizzaiolo napoletano, la Caritas e gli “Angeli di Strada Villanova”, associazione no profit che da anni distribuisce pasti e generi di prima necessità ai senza fissa dimora. Giovedì 22 ottobre, a pranzo, verranno distribuite, nella sede di Fuorigrotta della Caritas, 50 pizze al forno. Mentre lunedì sera, grazie alla collaborazione con l’associazione Angeli di Strada Villanova, verranno distribuite pizze ai senza fissa dimora nella zona di Piazzale Tecchio. La nuova ondata di Covid 19 – sottolineano i promotori dell’iniziativa – anche in Campania sta rendendo difficile, per le fasce più fragili, l’approvvigionamento di un pasto. “Proprio in momenti come questi, difficili per tutti e, per alcuni, decisamente drammatici, è necessario fare squadra e dare il proprio contributo fattivo” ha detto Errico Porzio.