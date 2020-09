Carla della Corte nuovo presidente della Confcommercio di Napoli

Carla della Corte è il nuovo presidente di Confcommercio Napoli. Della Corte è stata eletta oggi dal direttivo del mandamento provinciale napoletano di Confcommercio. “Ho sempre avuto una passione per l’associazionismo e credo nel lavoro di squadra – ha dichiarato della Corte – sarò il presidente di tutte le categorie iscritte alla Confcommercio e mi impegnerò ad ascoltarne le necessità ed i progetti. La nostra associazione deve aiutare gli imprenditori a dialogare con il pubblico ed il pubblico a capire le esigenze degli imprenditori”. Il direttore generale di Confcommercio Napoli Pasquale Russo, ha parlato di “una scelta importante per una compagine che vuol rappresentare in maniera articolata il mondo delle imprese che fanno parte di Confcommercio-Imprese per l’Italia e che punta ad ampliare da oggi il bacino di utenza di oltre 7500 imprese tra Napoli e Campania, puntando sul rilancio dei settori tradizionali del commercio che oggi devono confrontarsi con e-commerce e grande distribuzione, ma rilanciando l’unità di intenti della logistica e del settore sanità, come dell’artigianato di qualità e la ristorazione. Comparti che rappresentano eccellenze sulle quali con questo nuovo corso intendiamo investire e che dobbiamo continuare a perseguire”.