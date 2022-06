Carla Luini per il rafforzamento globale del brand Ferrari

Carla Luini è la nuova chief Brand officer di Ferrari. Da settembre 2022 avrà il ruolo di diversificare le attività della Casa automobilistica italiana. Non si punterà solo sulle vetture di lusso ma si cercheranno nuove aree di business. Sempre legate allo storico Cavallino. Liuni è, fino allo scorso marzo, chief Marketing officer di Pandora, dove ha un ruolo fondamentale nel rilancio dell’azienda. In precedenza, dirige la divisione Marketing e Comunicazione globale di Bulgari. La manager, inoltre, trascorre quasi 20 anni in Procter & Gamble, dove è general manager della divisione Prestige.