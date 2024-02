Carlo Alberto Manfredi Selvaggi verso la nomina a giudice della Corte dei Conti europea

Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, attuale capo della struttura di missione del Pnrr, già presidente di sezione della Corte dei Conti italiana, è il nome indicato dal Governo per il ruolo di giudice della Corte dei Conti Europea. Selvaggi è una figura fortemente sostenuta dal ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, e la sua candidatura prevale su quelle indicate dalla giustizia amministrativa italiana (Giovanni Coppola e Maria Annunziata Rucireta).

L’audizione davanti alla commissione europea Cont è prevista per il prossimo 22 febbraio. Gli eurodeputati interrogheranno il candidato, dopodiché esprimeranno un parere attraverso un voto. Il nuovo giudice italiano presso la Corte dei Conti dovrebbe entrare in funzione a partire dal 1° marzo, in sostituzione del giudice Pietro Russo, al secondo mandato. Il giudizio dell’Europarlamento non è vincolante, la decisione finale sulla nomina spetta al Consiglio europeo.