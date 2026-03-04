Carlo Bassano di Tufillo nuovo direttore generale di Olio Dante

Nuova guida operativa per Olio Dante Spa: il consiglio d’amministrazione, presieduto da Biagio Mataluni, nomina Carlo Bassano di Tufillo come direttore generale, incarico che assume dal 1° marzo, subentrando a Enrico Luciano, Ceo dal 2018. La decisione, formalizzata il 27 febbraio, rientra in un percorso di continuità strategica e rafforzamento manageriale. Già parte del gruppo dirigenziale dal 2020 in qualità di Chief Financial Officer, Bassano di Tufillo conosce a fondo la struttura e le dinamiche dell’azienda campana.