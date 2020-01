Carlo Campanile è il nuovo ambasciatore d`Italia a Lubiana. Lo ha reso noto la Farnesina in un comunicato precisando che il diplomatico ha ottenuto il gradimento del governo sloveno. Carlo Campanile è nato a Napoli il 21 luglio 1964 e si è laureato in Scienze Politiche presso l`Istituto Universitario Orientale di Napoli nel 1988. Entrato in carriera diplomatica nel 1991, dopo un periodo presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, parte per l`estero per prestare servizio prima all`Ambasciata a Dakar, e poi alla Rappresentanza permanente d`Italia presso il Consiglio d`Europa a Strasburgo.