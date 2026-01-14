Carlo Conti: Madonna a Sanremo? “Impossibile, strada non percorribile”

Milano, 14 gen. (askanews) – Madonna al Festival di Sanremo? La smentita arriva direttamente da Carlo Conti, intervenuto durante il seminario sulla kermesse canora alla Scuola di giornalismo di Perugia. “Credo sia abbastanza impossibile che Madonna possa venire al festival di Sanremo- ha detto Conti, parlando agli allievi del master- si è creato questo cortocircuito perché Madonna ha cantato “la bambola” di Patty Pravo, che è una delle artiste in gara. Ma non credo sia percorribile questa strada”. Incalzato dalle domande dei giovani praticanti della Scuola di Perugia, Conti ha raccontato il suo stato d’animo, alla vigilia del suo quinto festival da conduttore e direttore artistico. “E’ una macchina a ciclo continuo, in cui la preparazione comincia il giorno dopo la chiusura del festival precedente”. Ma durante le cinque giornate della gara, Conti e’ rilassato:” per me è un momento di divertimento, mentre tutti sono in tensione, io mi scambio messaggi nella chat con Panariello e Pieraccioni”. Come ha convinto Laura Pausini ad affiancarlo alla conduzione in tutte e cinque le serate? “Ho capito che aveva una gran voglia di farlo, di mettersi in gioco e di divertirsi con me- dice Conti- Laura è molto spontanea, se riusciremo a tirar fuori questa sua caratteristica, lavorando molto sull’improvvisazione, senza nulla di scritto, sarà una chiave vincente”. Poi svela la sua soddisfazione più grande: quando, “finito il festival, salgo in macchina e accendo la radio, dove trasmettono le canzoni di Sanremo”.