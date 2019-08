Carlo Ebanista nominato membro dell’Istituto Centrale per l’Archeologia

Carlo Ebanista, ordinario di Archeologia Cristiana all’Univeresità del Molise – Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione e consigliere del Rettore per l’archeologia e i beni culturali – componente del Comitato scientifico dell’ICA, l’Istituto Centrale per l’Archeologia. L’ICA – istituito con Decreto Ministeriale del 2016 – è parte integrante della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio del ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, ha sede a Roma, e tra le sue diverse funzioni, ha, in particolare, quella di assicurare e favorire lo sviluppo dello studio e della ricerca nel settore dell’archeologia, oltreché la salvaguardia, la conservazione e la tutela del patrimonio archeologico. Ebanista è uno studioso di fama internazionale e uno dei massimi esperti di civiltà medievali della Campania.