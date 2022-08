Carlo Ferraresi si dimette con effetto dal primo settembre da consigliere e amministratore delegato di Cattolica Assicurazioni per diventare group chief risk officer di Generali. Ferraresi, si legge in una nota, termina anche il rapporto di lavoro come direttore generale Il Cda di Cattolica coopta in consiglio il vice direttore generale e Coo, Samuele Marconcini, attribuendogli le deleghe di amministratore delegato e direttore generale, con efficacia sempre dal 1° settembre.