Il Consiglio di amministrazione di Italtel, multinazionale dell’Information & Communication Technology specializzata in soluzioni e servizi per la trasformazione digitale, ha nominato Carlo Filangieri nuovo amministratore delegato di Italtel. Filangieri subentra a Benedetto Di Salvo, che ha guidato l’azienda negli ultimi tre anni. “La decisione . si legge in una nota – segna un passo importante per il consolidamento della posizione di leadership dell’azienda nel mercato Ict“.

Carlo Filangieri, ingegnere elettronico, ha oltre 25 anni di esperienza professionale nel settore, avendo ricoperto ruoli apicali in Italia ed all’estero. Amministratore Delegato di FiberCop da marzo 2021 a giugno 2024, ha contribuito alla nascita del più grande operatore di telecomunicazioni wholesale italiano e allo sviluppo della rete in fibra ottica nazionale. In Tim ha guidato l’organizzazione responsabile dello sviluppo e manutenzione della rete di accesso (Open Access), l’area commerciale Wholesale Market portando il fatturato a circa 2 miliardi di euro, e le infrastrutture IT, con l’avvio dei primi servizi di cloud computing in Italia. Dal 2012 al 2014 è stato Cto di Tim Brasil, dove ha contribuito al miglioramento dei servizi offerti dall’azienda, con il lancio di uno dei primi progetti al mondo di active sharing e la diffusione del servizio in fibra Tim Live nelle principali città brasiliane. Ha inoltre ricoperto la carica di consigliere di amministrazione in TimBrasil, Trentino Ngn e Flash Fiber e seguito numerosi progetti di M&A, tra cui lo spin-off delle torri in Brasile e il carve-out della società FiberCop in Italia. “Sono orgoglioso di assumere la guida di Italtel, azienda che da oltre 100 anni contribuisce in modo importante alla crescita industriale e tecnologica del Paese e di cui condivido i valori che ha nel Dna: competenza, innovazione ed attenzione al cliente – afferma Carlo Filangieri -. Intendo partire da qui e dalla rilevante esperienza maturata nel contesto multinazionale per consolidare e accelerare la digitalizzazione e lo sviluppo dei nostri clienti in Italia e all’estero”.