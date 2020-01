Carlo Formosa è il nuovo ambasciatore italiano in Portogallo

In seguito al gradimento del Governo del Portogallo e dopo la nomina deliberata dal Consiglio dei Ministri, il diplomatico Carlo Formosa è il nuovo Ambasciatore d’Italia a Lisbona”. Lo rende noto la Farnesina.

Carlo Formosa è nato a Roma il 28 marzo 1963 e si è laureato in Scienze politiche all’Università LUISS di Roma nel 1987. Entrato in carriera diplomatica nel 1992, dopo un periodo alla Direzione Generale per gli Affari Economici, occupandosi di Paesi dell’ex URSS ed Europa Orientale, parte per l’estero per prestare servizio prima all’Ambasciata ad Hanoi, e poi a quella a Teheran. Rientrato a Roma nel 2003, viene nominato Capo della Segreteria della Direzione Generale per i Paesi del Mediterraneo e il Medio Oriente, e successivamente Capo dell’Ufficio competente per il Vicino Oriente e il Processo di Pace. Riparte nuovamente per l’estero per coordinare le attività politiche della Rappresentanza Permanente alle Nazioni Unite a New York, per rientrare poi in Italia nel 2013 per ricoprire la funzione di Capo della Segreteria del Vice Ministro degli Esteri. Viene quindi promosso al grado di Ministro Plenipotenziario nel gennaio del 2014.

Successivamente viene nominato Direttore Centrale per l’Internazionalizzazione, Vice Direttore Generale del Sistema Paese, e, nel Luglio 2017, Vice Presidente Esecutivo, Direttore delle Relazioni internazionali del gruppo Leonardo. Nel 2009 è stato insignito del titolo di Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica.