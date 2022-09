Carlo III, le dita a salsiccia infiammano (e preoccupano) il web

Da quando e’ diventato re, Carlo III, viene scrutato in ogni gesto e particolare del corpo. E cosi’ da alcuni giorni l’attenzione sull’erede 73enne di Elisabetta II si e’ concetratata sulle sue mani, rossastre e gonfie, che hanno scatenato il web. Per i medici interpellati dalla stampa britannica, si tratta di ritenzione idrica e una situazione edematosa dovuta a cattiva circolazione, una condizione che di solito colpisce le donne, soprattutto agli arti inferiori, dovuta alla eta’ avanzata. Nel passato, re Carlo ha spesso scherzato sullo stato delle sue “dita a salsiccia”, come le defini’ lui stesso durante un tour in Australia nel 2012.